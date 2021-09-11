О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с руководителем Приднестровья В.Н.Красносельским. Подробно обсуждены текущая ситуация в регионе и ее влияние на процесс приднестровского урегулирования. Стороны сошлись во мнении относительно неприемлемости любых односторонних действий, способных осложнить поиск жизнеспособного всеобъемлющего компромисса в решении приднестровской проблемы.

Констатирована безальтернативность тактики «малых шагов» во взаимодействии между берегами Днестра. Особо отмечена важность выполнения сторонами обязательств, взятых на себя как в двустороннем, так и международном форматах.

Подчеркнута востребованность активизации ритмичной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2») без предварительных условий.