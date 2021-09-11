О заседании Совместной консультативной комиссии СНГ по вопросам разоружения

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 сентября в Минске по инициативе России состоялось очередное заседание Совместной консультативной комиссии СНГ по вопросам разоружения (СККР), посвященное проблематике биологической безопасности.

В переговорах приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Проведена «сверка часов» по ситуации в области биологической безопасности, состоялся доверительный обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества в данной сфере в рамках СНГ, а также взаимодействия на профильных многосторонних площадках, прежде всего Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генассамблее ООН.

Участники подтвердили готовность государств СНГ и в дальнейшем координировать действия и выступать с консолидированных позиций для достижения целей обеспечения прочного мира и укрепления международной безопасности.

Следующее заседание СККР пройдёт в Минске в первой половине 2022 года.