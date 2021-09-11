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22.09.2117:05

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом ОАЭ в Москве М.Аль-Джабером

1863-22-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммеда Аль-Джабера по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских отношений, а также актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Йемене и зоне Персидского залива.

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