О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом ОАЭ в Москве М.Аль-Джабером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммеда Аль-Джабера по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских отношений, а также актуальная региональная проблематика с акцентом на ситуацию в Йемене и зоне Персидского залива.