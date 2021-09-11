К обострению обстановки в Косово

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Весьма встревожены обострением ситуации в северных районах сербского автономного края Косово. Приштинские полицейские при фактическом попустительстве международных присутствий с 20 сентября под надуманными предлогами препятствуют передвижению транспорта через административную границу с центральной частью Сербии, применяют при этом насилие в отношении мирных граждан. По сути, речь идет о попытке местных албанцев захватить сербонаселенные районы провинции, установить там свой контроль. Рассматриваем эти действия как провокацию, которая имеет целью продолжить этнические чистки, выдавить сербов из Косово.

Характерно, что имеющие ооновские мандаты Силы для Косово, равно как и Миссия ЕС в области верховенства закона, в который раз или не могут, или не хотят выполнять свои функции обеспечения мира и безопасности в крае.

Очередной всплеск напряженности предсказуем, если учесть стагнацию в косовском урегулировании. Евросоюз, наделенный Генеральной Ассамблеей ООН ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, никаких значимых шагов, чтобы добиться сдвигов, не предпринимает, тогда как лидеры косоваров открыто отказываются следовать своим обязательствам, в том числе ключевому – о формировании Сообщества сербских муниципалитетов Косово.

Косовоалбанские власти должны незамедлительного отвести полицейские подразделения из северных районов края, прекратить саботаж и всерьез переключиться на задачи урегулирования. Дальнейшее нагнетание напряженности чревато серьезными проблемами, способными подорвать стабильность на Балканах. Ожидаем, что американские и европейские покровители Приштины, наконец, окажут отрезвляющее воздействие на своих подопечных, чтобы избежать разрушительного сценария, несущего угрозу всему региону.