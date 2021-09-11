О невыдаче США виз для российских участников в мероприятиях ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Власти США, следуя теперь уже многолетней и вполне преднамеренной линии, продолжают чинить препятствия в оформлении виз российским представителям, направляющимся на мероприятия ооновской штаб-квартиры в Нью-Йорке. Вынуждены констатировать, что на этот раз разрешение на въезд не получил Л.Э.Слуцкий – председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, член официальной делегации Российской Федерации на 76-й сессии ГА ООН, состав которой утвержден Распоряжением Президента России.

Вновь напоминаем американской стороне – по Соглашению о размещении штаб-квартиры ООН на американской территории, действующему с 1947 года, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.

США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт.

Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции.