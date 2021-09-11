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22.09.2110:21

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Р.Дикарло

1859-22-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с заместителем Генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Р.Дикарло.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов ооновской повестки дня с акцентом на региональные сюжеты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании. Рассмотрены также конкретные вопросы взаимодействия России с Департаментом по политвопросам и миростроительству Секретариата ООН.

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