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22.09.2110:21
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Р.Дикарло
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с заместителем Генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Р.Дикарло.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов ооновской повестки дня с акцентом на региональные сюжеты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН, в том числе ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и в палестино-израильском урегулировании. Рассмотрены также конкретные вопросы взаимодействия России с Департаментом по политвопросам и миростроительству Секретариата ООН.