О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке А.Кхаре

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке А.Кхаре (Индия).

Обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации и Секретариата ООН в сфере материально-технического и логистического обеспечения миротворческих операций ООН, участие российских поставщиков товаров и услуг в закупочной деятельности по линии ООН, а также сотрудничество в рамках программы медицинской эвакуации сотрудников Секретариата Организации в Россию, в том числе для лечения от коронавирусной инфекции.