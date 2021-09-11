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22.09.2110:19

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Ж.-П.Лакруа

1857-22-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Ж.-П.Лакруа (Франция).

Состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив развития ооновского миротворчества, а также участия России и ОДКБ в деятельности всемирной Организации по поддержанию мира. Затронут ряд региональных сюжетов, включая ситуацию в Ливии, ЦАР и Мали.

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