О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Ж.-П.Лакруа

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Ж.-П.Лакруа (Франция).

Состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив развития ооновского миротворчества, а также участия России и ОДКБ в деятельности всемирной Организации по поддержанию мира. Затронут ряд региональных сюжетов, включая ситуацию в Ливии, ЦАР и Мали.