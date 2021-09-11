Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 сентября 2021 года

О контактах С.В.Лаврова «на полях» ГА ООН

Программа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «на полях» ГА ООН пока ещё формируется. Поступает много запросов на проведение как двусторонних, так и многосторонних встреч с российским Министром. На сегодняшний момент запланировано около двадцати пяти контактов с руководителями делегаций зарубежных стран, а также с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем, Председателем 76-й сессии ГА ООН А.Шахидом. Запланирован ряд многосторонних мероприятий.

25 сентября планируется выступление Министра на Генассамблее ООН. В этот же день будет проведена пресс-конференция для аккредитованных на площадке ООН журналистов.

«На полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланированы переговоры С.В.Лаврова с коллегами из Египта, Сирии, Словакии, Польши, Франции, Великобритании, Кубы. Это лишь несколько встреч, которые подтверждены или прорабатываются, но их будет намного больше. Будем вас оперативно информировать.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном

На прошлом брифинге мы уже анонсировали предстоящие 27 сентября переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном в рамках его первого официального визита в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи предстоит обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций и форумов.

О заседании Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации

28 сентября под председательством С.В.Лаврова состоится заседание Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации, посвящённое обсуждению новых тенденций и приоритетов международного взаимодействия, формируемых в рамках международной климатической повестки.

В мероприятии примут участие представители профильных российских ведомств, а также заинтересованных отечественных компаний и деловых объединений.

Напомню, что Деловой совет при Министре был создан в мае 2006 г. Его основными задачами являются укрепление взаимодействия с российским бизнесом для защиты политических и экономических интересов страны за рубежом, использование потенциала МИД России и РЗУ в целях поддержки внешнеэкономической деятельности отечественных деловых кругов и противодействия дискриминации их законных интересов.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в XXIX Ассамблее Совета по внешней оборонной политике

2 октября по установившейся традиции Министр иностранных дел С.В.Лавров примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней оборонной политике (СВОП). СВОП – старейшая российская неправительственная организация, экспертный интеллектуальный клуб, объединяющий специалистов в области международных отношений и внешней политики. Тема дискуссии этого года – «Есть идея? Куда идёт Россия в период кардинальных международных сдвигов».

Министр поделится с членами СВОП своими мыслями о текущем этапе мирового развития, внешнеполитических задачах, стоящих перед нашей страной и путях их решения. В режиме интерактивной дискуссии С.В.Лавров ответит на вопросы членов Совета. Такая форма общения позволяет не только доводить до авторитетного собрания точку зрения внешнеполитического ведомства и российские подходы к основным вопросам международной жизни, но и получать «обратную связь» в виде идей, предложений и рекомендаций, а порой и конструктивной критики. Высоко ценим сложившийся уровень и качество диалога с отечественным экспертным сообществом и придают большое значение его вовлечению во внешнеполитический процесс.

О некоторых итогах выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации за рубежом

Мы уже давали комментарии на этот счёт. Практически в режиме реального времени вы могли отслеживать, мониторить (как настоящие наблюдатели), как проходят голосования в загранучреждениях. Конечно, были точки, где оно состоялось без такого интерактива. Речь идёт о выездных, досрочных выборах, которые проводились за рубежом. Сейчас можно уже и подвести итоги.

Выборы прошли на всех ранее заявленных избирательных участках. Их было 348. Явка составила 192 194 человека (для сравнения, на думских выборах 2016 г. – 205,2 тыс. чел., на президентских 2018 г. – 474,4 тыс. чел.).

Хотела бы обратить внимание на принципиальное отличие. Речь идёт о волеизъявлении граждан в условиях пандемии. В каждой стране существуют свои ограничения на этот счёт. Несмотря на это наши загранучреждения справились с поставленной задачей. Выборы состоялись. Они прошли максимально транспарентно, открыто как для наблюдателей, так и для СМИ, в принципе для широкой аудитории, учитывая, что мы публиковали материалы практически круглосуточно.

Выборы были проведены в полном соответствии с избирательным законодательством, с соблюдением должных мер безопасности, которые особо актуальны в период пандемии. В ряде стран (Нидерланды, США (ГК в Хьюстоне) имели место демонстрации и пикеты сторонников российской «несистемной оппозиции», которые не повлияли на функционирование избирательных участков.

Известная по прошлогоднему голосованию по вопросу одобрения поправок в Конституцию гражданка Ю.Ильинская вновь «отметилась» двойным голосованием на участке в г.Ашдоде (Израиль), несмотря на подписанное ею по настоянию членов УИК заявление об информировании об административной и уголовной ответственности за такое нарушение закона. Иных крупных провокационных действий зафиксировано не было. Единственное, был момент распространения фотографий из загранучреждения в Чехии. Это выдавалось за какую-то сенсацию, хотя её там не было. Были ориентировки, которые были направлены ЦИК в наши заграничные точки для предотвращения возможных провокационных действий по двойному голосованию. Всё это было в фейковой манере обёрнуто и преподнесено как некая сенсация, но мы её дезавуировали.

Каких-либо угроз безопасности для РЗУ также не было.

Выборы на зарубежных участках прошли под контролем большого числа наблюдателей всех категорий: от политических партий, кандидатов в депутаты, Общественной палаты Российской Федерации. Имеющиеся несущественные претензии от них рассмотрены, соответствующие разъяснения даны. Возникали недоразумения с наблюдателями от партии «Яблоко». Они, к сожалению, просрочили подачу заявок в российские территориальные избирательные комиссии и поэтому присутствовали на выборах в неофициальном качестве.

Также работали на участках и международные наблюдатели, в частности, от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Замечания от них не поступали.

Все материалы, касающиеся данных по голосованию, были переданы в ЦИК. По соответствующим вопросам просьба обращаться в Центральную избирательную комиссию.

О заявлениях Госдепартамента США о выборах в России

Не могу обойти стороной реакцию наших зарубежных партнёров, в основном представляющих «коллективный Запад». Мы это уже комментировали в режиме реального времени, но подоспели заявления Госдепартамента США. Как говорится, «ни дня без строчки по поводу России». Госдепартамент США (это было ожидаемо) озаботился тем, как наша страна в ходе выборов в Государственную Думу соблюдала свои обязательства в рамках ОБСЕ. Стоит отметить, с какой поспешностью американские партнёры присоединились к русофобскому «хору» из Европарламента или Европарламент встраивался в линию США. Всем известно, что официальные результаты голосования пока ещё не были обнародованы, но это не мешает никому из тех, кто любит критиковать нашу страну.

Хотелось бы напомнить, в первую очередь нашим западным партнёрам, что выборы у нас прошли в полном соответствии с положениями российского законодательства и нормами международного права. Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России (об этом было сказано непосредственно ЦИК), половина из которых зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведения выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось, и не удастся.

Разумеется, Вашингтон уже по традиции, допуская антироссийские заявления, абсолютно не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры в подкрепление своих фантазий. Они не признают не только объективность итогов состоявшихся выборов, но и, в принципе отечественную избирательную систему как таковую. При этом практически одновременно США декларируют заинтересованность в «конструктивном» диалоге с Россией. Один совет партнёрам – либо пустословие, либо конструктивный диалог. Что-то нужно выбрать. А если так хочется поговорить о наших выборах, то Госдепартамент вполне может поделиться результатами анализа переданных Москвой данных по вмешательству, которое мы зафиксировали с территории США.

О текущей ситуации в Афганистане

Приветствуем объявленное 20 сентября с.г. возобновление работы международного кабульского аэропорта. Это создаёт позитивные условия для возвращения страны к нормальной мирной жизни.

Всё актуальнее становится социально-экономическое восстановление Афганистана, налаживание гуманитарной ситуации в этой стране. В этой связи отмечаем визит в Кабул главы Всемирной организации здравоохранения Т.А.Гебрейесуса и его встречу (20 сентября с.г.) с главой временного талибского правительства М.Хасаном. Будем и далее держать вас в курсе наших оценок ситуации в этом государстве.

О постановлении Европейского Суда по правам человека по делу «Картер против России»

Вынесение Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ) 21 сентября с.г. постановления по жалобе вдовы А.Литвиненко («Картер против России») вызывает немало вопросов не только по существу выводов данного международного органа, но и с точки зрения процедуры и подходов Суда.

В частности, налицо ещё одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах. Совершенно непонятна нам и позиция Суда, который, по сути, решил «проштамповать» явно политизированные и более чем сомнительные с правовой точки зрения выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы.

Абстрагируясь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений страсбургской «Фемиды» (правовая оценка которых будет дана Генеральной прокуратурой Российской Федерации в свете переданных ей полномочий по представлению нашей страны в ЕСПЧ), невозможно не заметить допущенное Судом произвольное отступление от собственной практики по индивидуальным жалобам, связанным с межгосударственными спорами. Ранее ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках «смежного» межгосударственного иска.

Напомню, что 23 февраля 2021 г. Украина подала девятую по счету жалобу против России в связи с «направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России, в России и других государствах». Это сформулированная жалоба Украины. Поскольку жалоба «Картер против России» напрямую подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение непоследовательность Суда, который должен был приостановить её рассмотрение (как в случае с тысячами других жалоб, связанных с межгосударственными делами). Оставляя за скобками обоснованность жалобы Киева, в т.ч. в юридическом плане, считаем недопустимым применение Европейским Судом различных подходов к идентичным ситуациям.

О «каталонском пункте» в резолюции Европарламента по России

16 сентября с.г. Европарламентом была одобрена резолюция, в которой вновь затронут вопрос о якобы имевших место связях каталонских сепаратистов с Россией.

Единственным основанием для включения данного сюжета в документ стала опубликованная недавно в американской газете «Нью-Йорк Таймс» фейковая статья, растиражированная испанскими СМИ. Обращаю внимание, что запросов от американской газеты до публикации, несмотря на то, что речь шла о международных связях России, позиции внешней политики нашей страны, мы не получали. Тут же дали опровержение этих материалов. Потребовали от американской газеты также написать и опубликовать опровержение.

При этом большинство европарламентариев полностью проигнорировали позицию самого испанского государства в лице Национальной судебной палаты, которая еще в 2020 г. отправила в архив из-за отсутствия состава преступления расследование о якобы вмешательстве России в подготовку незаконного референдума о самоопределении Каталонии, а также заявления Генпрокуратуры Испании, официально признавшей «бесперспективным» и «бездоказательным» расследование в отношении российского «следа» в каталонской проблеме.

Это же дикость. По материалам американской газеты Европарламент принимает резолюцию вопреки позиции официальных структур и правоохранительных органов той стороны, о которой непосредственно идёт речь в этом документе. Как это может быть? Кто несёт ответственность в этой структуре за проверку данных и изначальных материалов?

Полагаем, что в евроструктурах уже давно взято на вооружение правило: когда речь идёт о критике в адрес России, то сгодится всё, что угодно – любой вымысел, ложь, неправда. Ведь люди, заседающие в Европарламенте, представляют не только самих себя и не только лоббистские группировки, которые подсовывают им такую чушь, – они представляют свои народы, граждан своих стран. На самом деле получается, что придумыванием такой ереси они их не представляют, а подставляют.

Хотела бы напомнить, что одна из стран ЕС (Бельгия) предоставила убежище беглым лидерам каталонского сепаратизма, отказывая Мадриду в их экстрадиции. Не слышала, чтобы на повестке Европарламента в эти дни рассматривался документ с осуждением Брюсселя. Не то чтобы мы настаиваем, но какая-то логика должна быть при «штамповке» всего этого. Пусть она будет ложная, но логика. Здесь её в принципе нет.

Мы неоднократно высказывали официальную позицию России. Ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании. Мадриду наша позиция прекрасно известна. В своих отношениях исходим из безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны.

О реакции западных стран на российско-белорусские учения «Запад-2021»

Обратили внимание, что в западных СМИ, а также не только в масс-медиа, но и в публичных заявлениях официальных представителей стран-членов НАТО на различных мероприятиях, в т.ч. на проходившей 17-19 сентября встрече начальников генеральных штабов, активно обсуждают тему якобы несоответствия стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» критериям Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности. Нас обвиняют в сокрытии данных и предоставлении неверной информации об их масштабах, превышении численного порога уведомления, закрепленного в Венском документе. Это как назвать? Откровенное лукавство или сознательная дезинформация? Считаю, что второе. Вынуждены констатировать, что наши партнеры откровенно лукавят.

Неоднократно подтверждали, что российская сторона в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с нашими союзниками. При этом можно говорить, что Российская Федерация давно стала самой проверяемой страной по смыслу Венского документа 2011 г.

Напомним, что по учениям «Запад-2021» заранее пробрифинговали наших партнеров. Это было сделано по линии Министерств обороны России и Белоруссии в Москве и Минске соответственно, на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене. Подробно освещали параметры и ход проведения маневров в СМИ. Пригласили аккредитованных в Москве военных дипломатов в качестве наблюдателей. Что ещё нужно было сделать, чтобы западные партнёры успокоились?

Следует подчеркнуть, что максимальное количество привлекаемого на российско-белорусские учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающего под действие Венского документа, на территории России не превышало 6400 чел., что значительно ниже предусмотренного порога уведомляемой военной деятельности. Тем, кто пытается поставить эту цифру под сомнение, рекомендуем еще раз внимательно прочитать Венский документ 2011 г. на предмет того, какие силы им охватываются, а какие нет.

К сожалению, не всегда видим такую же открытость со стороны альянса. В НАТО давно взяли курс на дробление своих учений на отдельные этапы, чтобы избежать порога уведомления, хотя эти тренировки имеют единый оперативный контекст, проводятся с привлечением одних и тех же сил и средств, под эгидой национальных государств, НАТО или ВС США в Европе. Так, например, было в ходе крупнейших руководимых США маневров, проводившихся в мае-июне с.г. на территории 16 государств от Прибалтики на севере до Балканского полуострова на юге. Туда наших наблюдателей натовцы не позвали.

Что же касается заявлений представителей Североатлантического блока о необходимости модернизировать Венский документ, то они далеки от реальности. Подобные упражнения не имеют смысла, поскольку этот документ был подписан и обновлен в совершенно других с военной точки зрения условиях. Сейчас же через процесс изменения Венского документа альянс, видимо, намеревается компенсировать информационные потери, ставшие результатом приостановления ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе) Россией, и обеспечить одностороннее «просвечивание» деятельности российских Вооруженных Сил. Нас такая модернизация на фоне линии на «сдерживание» нашей страны не устраивает.

О 75-летии завершения работы Международного Нюрнбергского трибунала

1 октября 1946 г. в Нюрнберге завершился судебный процесс, вошедший в историю как Международный военный трибунал, «Суд народов», юридически закрепивший окончательный разгром фашизма.

Процесс явился одним из наиболее важных политико-правовых итогов разгрома нацистской Германии. Трудно переоценить значение этого события для судеб человечества. Впервые в истории подготовка, планирование, развязывание и ведение агрессивной войны были квалифицированы как преступления против человечества, признана персональная ответственность высших должностных лиц государства за их совершение, дано правовое определение геноцида.

Принципиально важно, что историческая задача процесса заключалась в осуществлении правосудия в отношении главных инициаторов и виновников фашистских злодеяний; он ни в коей мере не являлся местью немецкому народу, который сам в известной мере оказался заложником политики Гитлера.

Ключевым фактором успеха Нюрнбергского процесса на всех его этапах от создания до оценки результатов стало единодушие союзников по антигитлеровской коалиции.

Нюрнбергский процесс оказал существенное влияние на международно-правовую практику и развитие современного международного права. Концептуальные решения трибунала, воспринятые Организацией Объединенных Наций в качестве принципов послевоенного международного гуманитарного и уголовного права, до сих пор не утратили своего юридического и политического значения.

Приговор Нюрнбергского трибунала в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, уравнять в ответственности агрессоров и освободителей, жертв и палачей, а также возвести в ранг героев военных преступников. Необходим решительный отпор такого рода попыткам. Недопустимо переписывать историю Второй мировой войны, пересматривать её итоги, оправдывать нацистов, их пособников и совершённые ими злодеяния. Историческое значение Нюрнбергского процесса непреходяще, а его итоги не подлежат пересмотру.

О назначении индивидуальных выплат ныне здравствующим блокадникам Ленинграда

Как известно, Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал 17 сентября 2021 г. Указ «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это еще один важный шаг, воздающий дань уважения мужеству и героизму жителей и защитников Ленинграда, отстоявших свой город в ходе беспрецедентной по степени жестокости и бесчеловечности блокады вермахта, продлившейся почти 900 дней. Он глубоко символичен в год 80-летия вероломного нападения фашистской Германии на СССР и начала преступной блокады фашистами города на Неве, направленной на его полное уничтожение.

Ряд последних лет мы обращались к германским партнерам, которые осуществили гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности. В 21 веке произносить это немыслимо. Невозможно отделять одну национальность от другой, когда мы говорим о таких событиях, но приходится, потому что это факты. Хочется, чтобы вы о них знали. Мы призвали германских партнёров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты исключительно блокадникам еврейской национальности, не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий.

Подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Что же, оставляем эту безнравственную позицию на совести тех, кто принимал такие решения.

О ситуации в сфере свободы СМИ на Украине

Ситуация в сфере свободы СМИ на Украине продолжает стремительно деградировать. Киевские власти планомерно и неприкрыто реализуют политику тотальной зачистки своего информационного пространства от любых масс-медиа, чья точка зрения не согласуется с новым украинским каноном.

На этот раз мишенями таких атак стали телеканалы «Наш 365», «Интер» и «Первый независимый». В отношении первого из них Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины запущен процесс отзыва лицензии на вещание, грозящий его полной блокировкой, в т.ч. по спутниковым каналам и в режиме ретрансляции сигнала. «Интер» будет подвергнут внеплановым проверкам за «несоблюдение языковых квот» и демонстрацию советских фильмов с участием актеров, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины». Та же участь ожидает «Первый независимый», оказавшийся в поле зрения Службы безопасности Украины за то, что был сформирован «на осколках» уже заблокированных телеканалов «112-Украина», «ZIK» и «Newsone». При этом практически не скрывается, что такие внеочередные инспекции по несуразным, сфабрикованным основаниям будут сопровождаться ставшей уже обыденным явлением в стране дальнейшей административной и судебной травлей этих и других неугодных медиа-операторов. Такая чудесная демократия развивается у нас в Европе.

На этом фоне серьёзную обеспокоенность вызывает то, что продолжающееся установление информационной диктатуры на Украине по-прежнему не встречает адекватной реакции со стороны государств, выдающих себя за «кураторов» свободомыслия на Украине, которые по совместительству ещё являются коспонсорами урегулирования ситуации внутриукраинского кризиса. Молчат и международные инстанции. Видимо, заняты нашей страной. А всё, что связано с фактами, почему-то игнорируется.

В частности, на опубликованное 14 сентября открытое письмо журналистов закрытых украинскими властями телеканалов и интернет-изданий в адрес Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека, специального докладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение и пресс-секретаря Управления ООН по правам человека об уничтожении свободы слова на Украине было оставлено ими без внимания. Переданная ещё в конце августа через посольство США в Киеве корреспондентами попавших под санкции СМИ просьба в адрес Президента Дж.Байдена поставить на встрече с украинским коллегой В.А.Зеленским вопрос о недопустимости давления на прессу и зажима свободы выражения мнений, если судить по итоговым пресс-релизам, также была проигнорирована.

Призываем уполномоченные международные институты, включая Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения своих обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений. А от украинских властей требуем прекратить гонения на свободную независимую украинскую журналистику и отказаться от практики преследования инакомыслия.

Продолжение следует...