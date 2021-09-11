О преодолении правительственного кризиса в Ливане

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября Палата депутатов (парламент) Ливанской Республики вынесла вотум доверия сформированному неделю назад правительству страны во главе с Премьер-министром Наджибом Микати. Таким образом, продолжавшийся 13 месяцев правительственный кризис в Ливане преодолен.

Программное «правительственное заявление», представленное Н.Микати парламенту, поддержало подавляющее большинство депутатов: «за» – 85, «против» – 15. Задачи, стоящие перед новым ливанским кабинетом, далеко не простые. От главы правительства и министров потребуются немалые усилия для того, чтобы вывести Ливан из тяжелейшей финансово-экономической ситуации, вернуть страну к нормальной жизни. В повестке дня также создание условий для проведения в срок – в мае будущего года – очередных парламентских выборов.

В Москве желают успеха в работе нового ливанского правительства и рассчитывают на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Ливаном.