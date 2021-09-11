Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, программу участия Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ответ: 21-27 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая без преувеличения является центральным международно-политическим событием года. Она соберет глав государств, правительств и министров иностранных дел для обсуждения актуальных вопросов мирового развития.

Делегацию нашей страны возглавит Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. В Нью-Йорке его ожидает весьма насыщенный график работы. Помимо выступления в зале ГА, намеченного на вторую половину дня 25 сентября, у Министра запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами, а также многосторонних мероприятий «на полях» общеполитической дискуссии Генассамблеи.

22 сентября С.В.Лавров примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов СБ ООН и Генерального секретаря всемирной Организации А.Гутерреша.

23 сентября он проведет рабочий ланч с министрами иностранных дел государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы, а также встретится с представителями американских еврейских неправительственных организаций.

Наконец, 24 сентября С.В.Лавров примет участие в министерской встрече «Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Также хотели бы выделить запланированную на 23 сентября министерскую встречу «Группы друзей в защиту Устава ООН», созданной по инициативе Венесуэлы. Российскую сторону на данном мероприятии представит заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин.