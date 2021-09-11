О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В.Грушко с Послом Египта в России И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы затрагивались перспективы российско-египетских отношений. Был отмечен достигнутый высокий уровень политического диалога между двумя странами. Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем углублении координации между Москвой и Каиром на международных площадках. Стороны обменялись оценками положения дел в Восточном Средиземноморье, состояния двусторонних отношений со странами-членами НАТО и ЕС.

Отдельное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов ближневосточной повестки дня, а также ситуации в Афганистане и вокруг него.