О консультациях специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Республики Судан М.Абдаллой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 сентября в МИД России специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов и заместитель Министра иностранных дел Республики Судан М.Абдалла провели девятое заседание Российско-Суданского Рабочего комитета высокого уровня.

В ходе консультаций, в которых также приняла участие заместитель заместителя Министра иностранных дел Республики Судан Ильхам Шантир, был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая активизацию деятельности двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. При этом с российской стороны была подтверждена готовность и далее оказывать Судану всестороннее содействие в решении проблем, с которыми сталкивается эта страна в переходный период своего развития.

Был проведен также углубленный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на задачи урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Констатировали взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь доверительного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов в ООН и на других международных площадках.