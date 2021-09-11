О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с послами государств-членов Евросоюза и главой Представительства ЕС в Москве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября в Москве прошла традиционная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем Представительства ЕС в Российской Федерации.

Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве (в т.ч. в нагорно-карабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Говоря о динамике формирования полицентричного миропорядка, С.В.Лавров отметил важность прагматичного и деидеологизированного взаимодействия между субъектами международных отношений – без попыток делить мир на «своих» и «чужих».

При обсуждении ситуации на Украине с российской стороны была вновь подчеркнута настоятельная необходимость выполнения Киевом Минского «Комплекса мер», являющегося безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта, соблюдения украинскими властями своей конституции, а также полного выполнения международных обязательств, касающихся обеспечения прав русскоязычных жителей страны.

Также состоялся обмен мнениями по отношениям Россия-ЕС. С российской стороны было вновь указано на бесперспективность их выстраивания на принципах «отпора» и «сковывания», как это пытаются делать в Евросоюзе. Подтверждена открытость к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству на основе баланса интересов.