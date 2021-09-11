Об участии заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко в конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте и встрече с Министром иностранных дел Республики Узбекистан А.Х.Камиловым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября в Ташкенте заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял участие в конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан на тему «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».

Состоялась встреча с Министром иностранных дел Узбекистана А.Х.Камиловым, в ходе которой рассмотрен ход подготовки к двусторонним мероприятиям на высшем и высоком уровнях, состояние и перспективы политического, торгово-экономического сотрудничества. Обсуждены вопросы региональной безопасности, ситуация в Афганистане, взаимодействие в ШОС, ОДКБ и на других площадках.