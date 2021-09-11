Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам открытой конференции в рамках заседания Генассамблеи Итало-Российской торговой палаты, 21 сентября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Рад возможности выступить перед участниками конференции, проводимой в рамках ежегодного заседания Генеральной ассамблеи Итало-Российской Торговой палаты.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к серьёзному спаду в мировой экономике, к разрыву хозяйственных связей и производственно-логистических цепочек, к росту безработицы. Ситуацию усугубляет активное задействование рядом государств Запада нелегитимных односторонних экономических санкций.

В текущих условиях особенно необходим совместный поиск новых точек роста, способствующих преодолению всеобщего спада, возвращению национальных экономик на траекторию устойчивого развития.

Убеждён, что свой вклад в общие усилия может внести проверенное временем российско-итальянское сотрудничество. В этой связи воодушевляет, что правительство Италии, возглавляемое М.Драги, настроено на его продвижение. Поддерживаются плодотворные контакты по линии наших парламентов, министерств и ведомств. Реализуется обширная программа культурных мероприятий. Рассчитываем, что предстоящая в этом году очередная сессия Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, сопредседателем которого является мой коллега Л.Ди Майо, придаст мощный импульс двусторонней практической кооперации.

Отрадно, что предпринимательские круги Италии заинтересованы в наращивании присутствия в России. Об этом, в частности, свидетельствует активное участие итальянских компаний в работе международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге 5-8 июля, где Италия первой из европейских стран выступила в качестве страны-партнера. Ценим такой настрой. Со своей стороны будем и далее делать всё необходимое для создания комфортных, благоприятных условий для успешной деятельности в нашей стране иностранного бизнеса. Тем более что сегодня Россия – это страна возможностей.

Особо отмечу весомый многолетний вклад Итало-Российской торговой палаты в углубление и расширение двусторонних торгово-экономических связей. Палата всегда была и остаётся в авангарде нашего делового взаимодействия. Она всемерно содействует наращиванию научно-технической кооперации, реализации крупных проектов в машиностроении, автомобильной, химической, легкой и пищевой промышленности. Многое делает для осуществления различных культурно-гуманитарных, образовательных инициатив.

Хотел бы пожелать всем вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в вашей востребованной деятельности, ориентированной на укрепление российско-итальянских отношений.

Благодарю за внимание.