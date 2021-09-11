О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко со студентами Европейского института «Восток-Запад»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября 2021 года заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял группу студентов из стран Западной Европы в рамках образовательного проекта расположенного в Риме Европейского института «Восток-Запад».

В ходе встречи со студенческой делегацией заместитель Министра подробно прокомментировал состояние и перспективы отношений России с Европейским союзом и НАТО, а также российские подходы к ряду ключевых международных и региональных досье.

Состоялся живой и заинтересованный обмен мнениями по наиболее актуальным темам, включая вопросы европейской безопасности и энергетического сотрудничества, проблематику защиты прав русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики.