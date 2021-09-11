О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с сирийской парламентской делегацией во главе с председателем Группы российско-сирийской дружбы в Народном Совете САР Б.Суданом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял сирийскую парламентскую делегацию во главе с председателем Группы российско-сирийской дружбы в Народном Совете САР Басемом Суданом, находящуюся в Москве для наблюдения за ходом выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных многоплановых связей между Россией и Сирией. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР.