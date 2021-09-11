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20.09.2118:02

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова со Спецпредставителем Президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Л.Ортегой

1845-20-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова со Спецпредставителем Президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Л.Ортегой, представителем Президента Никарагуа Д.Э.Ортегой и арбитром Верховного избирательного совета страны А.Н.Бальтодано Марсенаро, прибывшими в нашу страну для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу восьмого созыва.

В доверительной и дружественной обстановке были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Выражен обоюдный настрой на их дальнейшее всемерное углубление.

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