О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова со Спецпредставителем Президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Л.Ортегой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова со Спецпредставителем Президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Л.Ортегой, представителем Президента Никарагуа Д.Э.Ортегой и арбитром Верховного избирательного совета страны А.Н.Бальтодано Марсенаро, прибывшими в нашу страну для участия в наблюдении за выборами в Государственную Думу восьмого созыва.

В доверительной и дружественной обстановке были предметно рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Выражен обоюдный настрой на их дальнейшее всемерное углубление.