Об итогах российско-нидерландских консультаций по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16-17 сентября 2021 г. в Гааге состоялись первые российско-нидерландские межведомственные консультации по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ на глобальных и региональных площадках, а также двустороннем треке.

С российской стороны консультации возглавил спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол А.В.Крутских, делегацию Королевства Нидерланды – посол по особым поручениям по вопросам политики безопасности и кибервопросам МИД Нидерландов Н.Йаарсма.

В состав российской делегации вошли представители МИД России, МВД России, Минобороны России, Минюста России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, ФСО России. Делегация Королевства Нидерланды была представлена экспертами МИД, Министерства юстиции и безопасности, Министерства обороны, Министерства экономики и климатической политики.

Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в ИКТ-среде, использования ИКТ в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности.

Стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 и подтвердили, что она должна основываться на нормах, закрепленных в докладах РГОС (2019-2021) и Групп правительственных экспертов. Российская делегация представила проект резолюции Первого комитета 76-ой сессии Генассамблеи ООН по МИБ, отметив, что она основана на неконфронтационных и объединительных принципах, отвечающих интересам всего мирового сообщества.

В ходе заседания российская сторона провела презентацию проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, официально внесенного Россией в качестве национального вклада в профильный спецкомитет ООН 27 июля с.г. Нидерланды подтвердили свою готовность принять участие в многосторонних процессах, связанных с киберпреступностью, таких как упомянутый спецкомитет.

Стороны отметили значимость имплементации мер укрепления доверия в ИКТ-среде в рамках Неформальной рабочей группы ОБСЕ, утвержденной решением Постсовета 1039. Стороны подчеркнули важность продолжения активной работы по содержательной реализации мер укрепления доверия.

Делегации обменялись информацией о национальных подходах к вопросам технологического развития, таким как искусственный интеллект и обработка больших данных.

Консультации прошли в конструктивной атмосфере и в духе сотрудничества. Стороны договорились продолжать консультации и провести следующий раунд в Москве. Конкретные даты будут определены по дипломатическим каналам.