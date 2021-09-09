О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с депутатом «Прогрессивной партии трудового народа» А.Киприану (Кипр)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял лидера парламентской фракции кипрской «Прогрессивной партии трудового народа» А.Киприану.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в кипрском вопросе и проблематике Восточного Средиземноморья. Подчеркнута безальтернативность урегулирования региональных конфликтов политико-дипломатическим путем на принципах международного права. Отмечены важность продолжения диалога с целью возобновления прямых межобщинных переговоров, а также необходимость воздерживаться от любых шагов, чреватых дестабилизацией обстановки на острове.

С российской стороны подтверждена приверженность всеобъемлющему, справедливому, прочному и жизнеспособному решению кипрской проблемы на основе действующих резолюций Совета Безопасности ООН. Акцентирована востребованность подключения пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН к обсуждению внешних аспектов урегулирования и замены нынешней системы гарантий безопасности острова ооновскими.

Также затрагивались отдельные вопросы российско-кипрского сотрудничества.