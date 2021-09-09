О российско-итальянских переговорах по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

17 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко провел в Москве переговоры с директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии П.Феррарой по вопросу подготовки встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики в формате «два плюс два». В консультациях также приняли участие представители оборонных ведомств двух стран.

Обсуждены формат и повестка дня предстоящего министерского совещания. В ходе встречи были рассмотрены ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие многопланового взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Состоялся обмен мнениями по ключевым темам международной проблематики, в том числе вопросам европейской безопасности, отношений России с Европейским союзом и НАТО, ситуации на Балканах. Отдельное внимание было уделено положению дел в Афганистане.

Подчеркнут настрой на дальнейшее развитие контактов по линии внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в интересах эффективного и сбалансированного решения актуальных международных проблем. Состоялось подписание плана консультаций между МИД России и МИД Италии на 2022 год.