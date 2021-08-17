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17.09.2111:51

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с директором Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии П.Феррарой

1840-17-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

17 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял директора Департамента по политическим вопросам и безопасности Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паскуале Феррару.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования в Ливии. При этом была подтверждена важность дальнейшей консолидации международных усилий по содействию продвижению политического процесса в этой стране на основе соответствующих резолюций СБ ООН, фундаментальных принципов и положений Устава ООН.

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