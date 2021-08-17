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16.09.2121:17

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

1839-16-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе беседы были предметно обсуждены задачи международного содействия в ливийском урегулировании на предстоящий период с акцентом на подготовку к проведению выборов и сохранение стабильности «на земле». С российской стороны был подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, призванным сыграть в этом важную координирующую роль.

Отдельно подробно обсуждался вопрос продления мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии.

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