О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе беседы были предметно обсуждены задачи международного содействия в ливийском урегулировании на предстоящий период с акцентом на подготовку к проведению выборов и сохранение стабильности «на земле». С российской стороны был подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, призванным сыграть в этом важную координирующую роль.

Отдельно подробно обсуждался вопрос продления мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии.