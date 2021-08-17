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О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.
Состоялось развернутое рассмотрение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач борьбы с терроризмом и оказания комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам при добросовестном выполнении всех положений резолюции 2585 СБ ООН. Отдельное внимание было уделено проблематике Конституционного комитета, играющего важную роль в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН.