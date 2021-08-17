О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Исполсекретарём ЕЭК ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября 2021 г. в Женеве состоялась встреча С.В.Вершинина с Заместителем Генсекретаря ООН, Исполнительным секретарём Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгой Алгаеровой.

Был обсужден комплекс актуальных вопросов на повестке дня ЕЭК ООН, в том числе в контексте итогов состоявшейся в апреле с.г. 69-й сессии Комиссии и принятых на ней решений в области устойчивого управления ресурсами и развитию экономики «замкнутого цикла».

О.Алгаерова высоко оценила вклад России в работу ЕЭК ООН, подчеркнув заинтересованность в продолжении и наращивании конструктивного взаимодействия с нашей страной по всем ключевым направлениям деятельности Комиссии.

С.В.Вершинин подтвердил неизменность проводимого нами курса в поддержку ЕЭК ООН, которая остаётся важной многосторонней площадкой для выработки коллективных подходов к решению практических задач в сфере транспорта, энергетики, статистики, городского развития, устойчивого лесопользования, охраны окружающей среды, торговли и других областях в соответствии с мандатом Комиссии.