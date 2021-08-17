Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 16 сентября 2021 года

О встречах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «на полях» заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Только что состоялась встреча с Министром иностранных дел КНР Ван И. Подробный комментарий опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

Также запланирована встреча с Министром иностранных дел Пакистана Ш.М.Курейши́. Акцент в беседе будет сделан на ситуации в Афганистане, дальнейшей координации усилий, в т.ч. в рамках расширенной «тройки» (России, США, Китая и Пакистан), в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом. Министры также намерены предметно рассмотреть текущее состояние и шаги по укреплению двустороннего партнёрства, прежде всего в торгово-экономической и контртеррористической областях. Кроме того, будут затронуты некоторые актуальные вопросы российско-пакистанского взаимодействия в рамках ШОС.

Ожидается также четырёхсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая, Ирана и Пакистана, в ходе которой они обсудят ряд проблем международной повестки дня, в т.ч. текущую ситуацию в Афганистане. Стороны намерены активно содействовать афганскому урегулированию путём создания условий для межафганского диалога и инклюзивного мирного процесса.

Небольшое дополнение. Лучше уточнить у иранской стороны, но, насколько мне известно, от Тегерана планируется, что будет участвовать помощник Министра иностранных дел Ирана. Дополнительную информацию более подробно предоставим по итогам этих переговоров.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с главами дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна, аккредитованными в Москве

21 сентября запланирована встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с аккредитованными в Москве главами дипломатических представительств государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Придаем важное значение предстоящему мероприятию, в ходе которого предполагается провести комплексный обзор нынешнего состояния отношений России с латиноамериканским регионом и обозначить перспективные направления их дальнейшего развития.

В основе российско-латиноамериканского взаимодействия лежит совпадение или близость позиций по многим ключевым вопросам современности. Прежде всего это касается приверженности основополагающим принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН. Рассматриваем Латинскую Америку и Карибский бассейн в качестве одного из быстро формирующихся центров многополярного миропорядка.

Позитивную динамику сотрудничеству России с латиноамериканским регионом придает активное взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе встречи предполагаем также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

О выступлении С.В.Лаврова на 76-й сессии ГА ООН

25 сентября Министр иностранных дел Российской С.В.Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начала свою работу 14 сентября.

Планируется, что С.В.Лавров, возглавляющий российскую делегацию, примет участие в работе сессии в очном формате, а также проведет «на полях» ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами. График сейчас формируется. О нём объявим дополнительно.

В ходе 76-й сессии ГА ООН Россия традиционно выступает за укрепление центральной координирующей роли Организации в мировых делах. Попытки подорвать авторитет и легитимность ООН считаем крайне опасными, способными привести к расшатыванию полицентричной системы международных отношений.

Подробнее с позицией России на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно ознакомиться на официальном сайте МИД России.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Вьетнама Б.Т.Шоном

На 27 сентября намечены переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Б.Т.Шоном в рамках его первого официального визита в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию имеющихся договоренностей на высшем и высоком уровнях, график предстоящих контактов, а также ключевые аспекты взаимодействия в рамках региональных и международных организаций и форумов.

Вьетнам – давний друг и партнер России, отношения с которым носят особый характер и входят в число приоритетных направлений российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 г. отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений, в текущем году – 20-летие подписания Декларации о стратегическом партнерстве, а в 2022 г. исполнится 10 лет с момента принятия Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Придаем особую важность поддержанию регулярного политического диалога с руководством Социалистической Республики Вьетнам в целях дальнейшего углубления двусторонней кооперации.

О текущей ситуации в Афганистане

Она сейчас обсуждается на высшем уровне в Душанбе. Обращаю ваше внимание на выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по этой проблематике. Хотела бы поделиться актуальными комментариями по линии Министерства иностранных дел на данную минуту.

Продолжаем внимательно следить за ситуацией в Афганистане. Ожидаем скорейшего возвращения этой страны к нормальной мирной жизни. В настоящее время актуально завершение внутриполитического урегулирования и формирование структур власти, которые отвечали бы интересам всех этнополитических сил Афганистана. Обратили внимание на объявленное Движением талибов намерение провести в стране всеобщие выборы.

Обнадёживает, что идёт подготовка к возобновлению работы кабульского международного аэропорта. Талибы также призывают чиновников государственных органов, в частности МИДа и Минюста, вернуться к работе и обеспечить нормальное функционирование госучреждений. Решается и вопрос с возобновлением работы афганских вузов.

О позиции в отношении итогов т.н. министерского мероприятия «Семёрки» по Афганистану

Ситуацией в Афганистане сейчас занимаются значительное количество международных посредников, международных организаций. Этому региону уделяется особое внимание мирового сообщества, возникает разнообразие форматов для обсуждения проблем, вызванных резким изменением обстановки в этой стране.

В мероприятии т.н. формата «Семёрки» Россия не участвовала. Именно с этим были связаны вопросы. Для нас актуальным является механизм расширенной «тройки» (Россия, США, КНР и Пакистан), а в дальнейшем планируем вести работу в рамках Московского формата, в который входят 11 стран региона (в т.ч. все соседи Афганистана).

Исходим из того, что ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они и должны взять на себя основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана.

Об организации выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по линии российских загранучреждений

Российские дипломатические представительства и консульские учреждения завершают подготовку к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (17-19 сентября 2021 г.) среди российских граждан, проживающих постоянно или временно находящихся за рубежом. В 144 иностранных государствах образованы 348 избирательных участков. Сформированы и готовы к работе участковые избирательные комиссии.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции российские загранучреждения принимают все необходимые меры по предотвращению заражения избирателей и членов участковых комиссий. В процессе голосования будут соблюдены санитарные требования и правила, установленные местным законодательством.

В некоторых странах организованы досрочные и выездные голосования в местах компактного проживания соотечественников. По состоянию на 15 сентября с.г. за рубежом досрочно проголосовало 26 339 человек в 42 странах. На участки за границей направлены наблюдатели по линии Общественной палаты Российской Федерации, политических партий, кандидатов в депутаты, а также от международных организаций.

Главная задача МИД России – обеспечить свободное и безопасное волеизъявление российских граждан за рубежом. Приглашаем всех соотечественников, находящихся за границей, реализовать свое конституционное право.

С более подробной информацией об избирательных участках за рубежом рекомендуем ознакомиться на сайтах и в социальных сетях наших загранучреждений.

Сегодня было опубликовано соответствующее обращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова.

О вмешательстве американских компаний в выборы в Государственную Думу в России

10 сентября Посол США в Москве Д.Салливан был вызван в МИД России. В ходе беседы с заместителем Министра иностранных дел С.А.Рябковым было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства Российской Федерации американскими интернет-платформами в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Довели соответствующую информацию также через наше Посольство в Вашингтоне до Государственного департамента и Совета по национальной безопасности США.

Придаем этой теме принципиальное значение. Об этом, в частности, заявил 15 сентября Министр иностранных дел С.В.Лавров, отвечая на вопросы СМИ в ходе своего пребывания в Душанбе. Показательно также, что Председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Совета Федерации А.А.Климов сделал соответствующее заявление на заседании Комиссии, на котором рассматривался вопрос о признаках вмешательства американских интернет-компаний, в частности «Apple» и «Google», в российские парламентские выборы.

Исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Терпение российской стороны, пока что воздерживавшейся от возведения барьеров для американского бизнеса в России, небезгранично.

О рекомендациях Европарламента о направлении политических отношений между Евросоюзом и Россией

Вчера, 15 сентября, в ходе сессии Европарламента подавляющим большинством одобрен весьма объемный, дезинформационный по сути и содержанию документ по России, озаглавленный «О рекомендациях Совету ЕС, Еврокомиссии и Высокому представителю ЕС по иностранным делам и

политике безопасности о направлении политических отношений между ЕС и Россией». Жанр известный, колея заезженная. Это очередной набор надуманных обвинении, идеологических и конспирологических штампов в отношении нашей страны, призванных обострить и без того непростые отношения России и ЕС, оказать влияние на внутренние процессы, которые происходят в нашей стране. Но есть и новелла: авторы «доклада» договорились до того, что Евросоюз должен быть готовым к тому, чтобы не признать итоги выборов в Государственную Думу и поднять вопрос о возможной приостановке российского участия в международных парламентских структурах, в частности в ПАСЕ, если выборы будут проведены с нарушениями демократических принципов и норм международного права. При этом очевидно, что делать какие-либо выводы на этот счет в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге выборов в Госдуму, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения.

О текущей ситуации на Украине

Вызывает все большую тревогу развитие ситуации на Украине. Нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе стали ежедневными. Их число увеличивается по нарастающей. По данным СММ ОБСЕ, количество перестрелок в начале года в среднем достигало около 3 тысяч в месяц, а на начало сентября – перевалило за 7 тыс. Подразделения украинской армии обстреливают территорию региона из разных видов артиллерии, включая запрещённые Минскими соглашениями оружиями крупного калибра, сбрасывают мины с беспилотников. За последние три недели жертвами обстрелов стали 9 раненых мирных жителей, в том числе женщины и дети. Были повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры, включая учебные и медицинские учреждения. И это несмотря на начало учебного года.

Ситуация в сфере безопасности была включена в повестку дня заседания профильной подгруппы Контактной группы 14 сентября. Однако представители Киева уклонились от обсуждения данного вопроса. Кроме того, они отказываются верифицировать допускаемые ВСУ нарушения в соответствии с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня, одобренными 22 июля 2020 г. всеми участниками Контактной группы, включая Украину. Из-за неконструктивной позиции украинских переговорщиков, вновь безрезультатно завершилось и очередное заседание самой Контактной группы 15 сентября.

Показательно, что нарастание напряжённости в Донбассе происходит на фоне вышедшей за разумные рамки и приделы агрессивной риторики киевских официальных лиц. Что мы только не услышали за последние дни. Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилов заявил, что в случае приказа верховного главнокомандующего украинская армия может захватить ДНР и ЛНР. Президент В.Зеленский и вовсе допустил возможность полномасштабной войны с Россией.

Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе «курирует» Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло. На практике мы не только не слышим подобных заявлений, видим действия, идущие в противоположном направлении: они продолжают накачивать Украину вооружениями и боевой техникой, направляют инструкторов, обучающих военнослужащих ВСУ ведению боевых действий (в т.ч. в городских условиях), проводят совместные маневры.

В этом году на украинской территории уже прошло шесть совместных учений со странами НАТО, в том числе крупнейшие за четверть века маневры «Defender Europe 2021». 14 сентября в Одессе стартовали совместные командные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость», в которых принимают участие около 150 представителей украинских ведомств и международных экспертов. Осенью с.г. на Украине запланирована новая серия масштабных учений – маневры «Объединенные усилия – 2021» (22-30 сентября) и «Рэпид Трайдент – 2021» (20 сентября – 1 октября).

Цель таких действий Киева – отвлечь общественное внимание от неудач во внутренней политике и социально-экономических проблем в стране. Складывается впечатление, что власти Украины пытаются погрузить своих граждан в некую «параллельную реальность», где все политические и экономические ошибки руководства, бездействие и коррупцию чиновников, а также рост шовинизма и национализма можно объяснить мифической российской угрозой. Проведённые учения с натовцами должны успокоить граждан, что всё у них будет хорошо.

Призываем киевский режим немедленно прекратить многолетнюю военную операцию в Донбассе против собственного населения и всерьез заняться вопросами национального примирения, чтобы на Украине могли достойно жить все ее граждане, независимо от их национальности, языка, на котором они говорят, или политических взглядов.

О рассмотрении Советом Безопасности ООН вопроса о продлении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии

15 сентября Совет Безопасности ООН единогласно одобрил «техническое продление» мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) до 30 сентября с.г. Действующий мандат этой миссии истекал также 15 сентября.

В этой связи обратили внимание на появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы блокировании Россией работы МООНПЛ. За этим информационным «вбросом» стоят как раз те западные страны, неконструктивная позиция которых и не позволила членам СБ ООН выйти на ожидавшееся решение о параметрах долгосрочного функционирования Миссии.

Российская сторона неизменно подчёркивает и продолжает делать акцент на важной роли ООН и конкретно МООНПЛ в продвижении ливийского урегулирования. Настроены на продолжение поиска взаимоприемлемых развязок по остающимся нерешенными вопросам её будущего функционирования. Принятая резолюция нацелена на то, чтобы предоставить возможность всем сторонам прийти к общему знаменателю относительно работы МООНПЛ на предстоящем непростом этапе политпроцесса в Ливии. Надеемся, что это – общая цель всех членов СБ ООН.

Российская Федерация будет и далее оказывать всяческое содействие дружественному народу Ливии в преодолении острого внутриполитического кризиса, причины которого напрямую связаны с разрушением ливийской государственности в результате агрессии НАТО в 2011 г.

О планах Австралии по строительству подводных лодок с ядерными энергетическими установками

Обратили внимание на обнародованные планы Австралии по строительству атомных подводных лодок в рамках созданного накануне трехстороннего «продвинутого партнерства в сфере безопасности» между США, Великобританией и Австралией.

Исходим из того, что Австралия как неядерное государство, являющееся добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительному протоколу к нему. Рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с Агентством с целью исключения любых нераспространенческих рисков.

О новых материалах по «делу Навального»

К нам поступил ряд вопросов от корреспондента журнала «Дер Фрайтаг» относительно расследования журналиста Д.Хельмера, который интервьюировал немецкого врача Ф.Якоби, сопровождавшего 22 августа 2020 г. А.Навального из Омска в Берлин.

Хотела бы озвучить эти вопросы:

1. Как Вы оцениваете, что экипаж спецсамолета Бомбардье CL-600-2B16 получил команду лететь в Россию уже 19 августа 2020 г., то есть за несколько часов до якобы отравления Навального?

2. Как Вы оцениваете то, что по просьбе Ю.Навальной и М.Певчих, доктор Якоби перенес в своем личном багаже бутылки (из комнаты Навального) на спецсамолет, несмотря на то, что один из пилотов был не доволен этим шагом?

3. Какую роль играют эти бутылки в утверждении, что Навальный был отравлен?

4. Kaк Вы оцените высказывание Ф.Якоби о том, что о «Новичке» первой заговорила М.Певчих 21 августа в Омске, но немецкое правительство заговорило о «Новичке» только 2 сентября 2020 г.?

5. Какую роль играют бутылки из комнаты Навального в ходе расследования? Они имеют какую-либо ценность, как доказательства отравления?

6. Сколько человек были на спецсамолете Бомбардье CL-600-2B16, который 21 август 2021 г. прилетел в г.Омск? Это были пять или шесть человек?

7. Если это были шесть человек, тогда шестой человек был гражданин, которые МИД упоминал в своей статье «О годовщине «дела А.Навального».

8. Вы можете подтвердить, что человек c солнечными очками, которого видно на фото, – шестой человек на спецсамолете Бомбардье CL-600-2B16?

К сожалению, на сегодняшний день не можем обоснованно судить о достоверности приводимых в расследовании Д.Хелмера высказываний немецкого медика Ф.Якоби, сопровождавшего А.Навального в ходе медицинской эвакуации из Омска 22 августа 2020 г., поскольку знаем о них только со слов самого Д.Хелмера и его соавтора Л.Тойеркауф.

Тем не менее цитируемые утверждения Ф.Якоби во многом перекликаются с нашими собственными сомнениями, связанными с многочисленными «темными пятнами» в истории с «отравлением» блогера, которая ретроспективно все больше обретает черты спланированной акции, призванной очернить нашу страну, придумать новые поводы для будущих санкций.

Как известно, российская сторона неоднократно пыталась привлечь внимание как к хронологическим нестыковкам в т.н. деле А.Навального, так и к до сих пор не проясненной роли в нем проживающей в Великобритании гражданки России М.Певчих. В этой связи стоит напомнить, что без какой-либо внятной реакции так и остались направленные в течение 2020-2021 гг. к германским правоохранительным органам восемь запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств, связанных с «отравлением» А.Навального. В двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты открыто заявляют о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу. Пытаются всячески нам показать, что больше эта тема не вызывает у них никого интереса и хотели бы о ней забыть. Дескать, в Берлине «не видят в этом смысла», и решение германской стороны не передавать России биоматериалы А.Навального, доказывающие его отравление «Новичком», как они утверждали, а также формулу якобы обнаруженного в его организме германскими военными экспертами вещества, не будет пересмотрено.

В дополнение к этому власти ФРГ отказывают в передаче якобы имеющихся у них других материальных вещественных доказательств совершённого на блогера «покушения» (в том числе и якобы вывезенных из Омска бутылок из-под минеральной воды, содержащих следы «яда») и откровенно скрывают подробности участия М.Певчих в событиях, сопровождавших экстренную транспортировку А.Навального в Берлин. В общем, тайна покрытая мраком. Причём самое фантастическое, что эта тайна про расследователей, про тех людей, которые на протяжении многих лет «раскрывают» самые запутанные истории, придумывают 3D «фейки», вбрасывают несуществующие материалы, перемешивают их с правдой и выдают за истину в последней инстанции. Что же эти «расследователи» не смогли докопаться до того, что связано непосредственно с ними самими? Где формулы?

К примеру, в ответе Правительства ФРГ (от 15 февраля 2021 г.) на депутатский запрос фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге по «делу Навального» (от 21 декабря 2020 г.) умалчивается о том, что М.Певчих присутствовала на борту медицинского эвакуационного самолета, следовавшего из Омска в Берлин 22 августа 2020 г. (хотя сама она заявляла об этом в интервью русской службе «Би-Би-Си» 18 сентября 2020 г.), и сообщается об отсутствии у Правительства ФРГ информации о фактах посещения ею А.Навального в клинике «Шарите». Также со ссылкой на необходимость сохранения государственной тайны Правительство ФРГ отказалось ответить на вопрос о том, кем, когда и кому (какому органу) были переданы на исследование бутылки из-под минеральной воды, и была ли М.Певчих опрошена компетентными германскими ведомствами. Это всё в целях государственной тайны и её сохранения.

В контексте приводимых Ф.Якоби сведений о том, что экипаж медицинского эвакуационного самолета будто бы уже 19 августа 2020 г. (т.е. до инцидента с А.Навальным) имел информацию о предстоящем полете в Омск, в новом свете предстает и «казус», имевший место в ходе 97-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в июле с.г. Напомним, что при представлении проекта доклада ОЗХО по осуществлению в 2020 г. Конвенции о запрещении химического оружия выяснилось, что в пункте 1.41 данного документа содержится утверждение о том, что уже 20 августа 2020 г. Технический секретариат ОЗХО направил по просьбе ФРГ группу по оказанию технической помощи в связи с подозрением на отравление А.Навального. Естественно, химическим оружием. В практическом плане это означает, что германская сторона столь оперативно обеспокоилась судьбой «отравленного»– буквально в тот же день, когда у него только начали проявляться первые признаки ухудшения состояния здоровья.

Естественно и ОЗХО, и германская сторона поспешили объяснить эти самые «откровения», зафиксированные на бумаге насчет даты 20 августа 2020 г. технической ошибкой, якобы допущенной по недосмотру в процессе подготовки доклада. Дескать, абсолютно не подлежащим сомнению является то, что соответствующее обращение к Генеральному директору ТС ОЗХО с просьбой об оказании технической помощи на основании п. 38 (е) статьи VIII КЗХО было направлено Берлином 4 сентября 2020 г., что неоднократно подтверждалось официальными источниками. Но проект доклада говорит о другом. Считаем (неоднократно об этом заявляли), что любые вновь выявленные факты в деле об «отравлении» А.Навального (в т.ч. и свидетельства Ф.Якоби, если они подтвердятся) должны становиться предметом самого пристального изучения. Необходимо пролить свет на истоки этой явно срежиссированной антироссийской провокации, которая уже нанесла значительный ущерб конструктивному характеру нашего двустороннего взаимодействия с Германией. Продолжим добиваться правды всеми имеющимися у нас способами, возможностями, в нашем распоряжении средствами, но на многие вопросы ответ можно получить только у германской стороны. Мы ждём этого ответа. Я вас уверяю, что они опять начнут говорить о том, что их «сдерживают» вопросы государственной тайны, что они связаны некими обязательствами, что сам А.Навальный им запрещает говорить и т.д. Но ведь эту историю начали они. Может быть, пора уже сказать правду, что же там такое было.

О ситуации вокруг задержанного в Праге российского гражданина А.Франчетти

В контексте задержания 12 сентября в пражском аэропорту российского гражданина А.Франчетти выясняются всё новые подробности. В частности то, что оно было осуществлено на основании запроса офиса Генерального прокурора Украины, направленного напрямую в Минюст Чехии. Такой поворот является ещё одним поводом для тревоги с учётом царящего сегодня на Украине правового нигилизма в угоду царящему политическому безумию.

14 сентября, как сообщается, россиянин по решению пражского городского суда был взят под стражу. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с А.Франчетти и его чешским адвокатом, а также с его родственниками. Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей.

Рассчитываем, что Прага воздержится от вбросов новых раздражителей в нашу и без того сложную двустороннюю повестку, ставшей предельно напряжённой из-за действий Праги. «Заходы» некоторых представителей чешских властей, что происходящее не имеет отношения к нашим двусторонним отношениям, иначе как лицемерием назвать невозможно.

Об очередном акте вандализма в отношении советского воинского мемориала в Латвии

Констатируем участившиеся в Латвии в последнее время акты вандализма в отношении советских воинских памятников, захоронений.

Очередной инцидент произошёл на днях с мемориальным камнем, установленным на берегу Киш-озера в Риге. Неизвестными варварски демонтирована табличка на русском и латышском языках. Она напоминала, что с этого места 12 октября 1944 г. советские войска начали освобождение столицы Латвийской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Кого же такая информация могла довести до полного безумия и варварских действий? Наверное, тех, кто хотел бы, чтобы фашистские войска с этого места не уходили.

В связи с произошедшим наше Посольство в Риге незамедлительно направило в МИД Латвийской Республики ноту с требованием предпринять необходимые меры для расследования данного акта вандализма, устранения его последствий и привлечения к ответственности виновных в соответствии с имеющимися у латвийской стороны международно-правовыми обязательствами.

Надеемся, что циничные поползновения радикалов, посягнувших на священную память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, получат должную оценку со стороны латвийских властей.

О 200-летнем юбилее независимости стран Центральной Америки

15 сентября исполнилось 200 лет независимости государств Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора.

Поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина и Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова переданы центральноамериканским коллегам. Наши руководители пожелали им и народам их стран мира и единства, благополучия и процветания. Присоединяемся к этим поздравлениям.

Наш политический диалог и взаимодействие с регионом развиваются по нарастающей. Регулярно вас об этом информируем с фактами «на руках». Они опираются на совпадение и близость подходов к решению ключевых международных проблем. В основе этого – приверженность Уставу ООН, уважение принципов суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Укрепление двусторонних и многосторонних отношений ведётся с опорой на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в преодолении общих для наших стран вызовов современности, включая борьбу с пандемией COVID-19, наркотрафиком и организованной преступностью. Взаимное уважение разнообразия культур и традиций – столь же неотъемлемый элемент наших усилий, в т.ч. по наращиванию образовательных и гуманитарных связей.

Несмотря на связанные с пандемией объективные трудности в организации двусторонних контактов, нынешний год отмечен визитами в Россию министров иностранных дел Гондураса (апрель), Гватемалы (июнь), Никарагуа (июль). В сентябре в Коста-Рике открылась выставка работ известного российского фотографа С.Л.Ковальчука. Готовимся провести межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел с Сальвадором (октябрь), с которым в июне следующего года отпразднуем 30-летие дипломатических отношений.

Продолжим развивать взаимодействие с нашими центральноамериканскими партнёрами, как по двусторонним направлениям, так и в рамках многосторонних форматов, в частности по линии Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) с опорой на решение Совета министров иностранных дел данного объединения предоставить России статус наблюдателя в ЦАИС. Намерены активно работать с Центральноамериканским парламентом в русле поддержки развития интеграции, связей в таких областях, как наука, технологии, космос и информационная безопасность.

У наших отношений со странами Центральноамериканского региона и их объединениями большие перспективы.

К 20-летию Центра истории российской дипломатической службы

В сентябре 2001 г. на 5 этаже здания МИД России на Смоленской площади был открыт Центр истории российской дипломатической службы. Это уникальная экспозиция предметов и документов, связанных с богатой историей российской дипломатии.

В конце прошлого столетия у ветеранов и молодых сотрудников МИД России родилась идея создания своего профессионального музея. Идею поддержал Министр иностранных дел Е.М.Примаков, который подписал соответствующее распоряжение. Претворять идею в жизнь взялся Чрезвычайный и Полномочный Посол – Ю.М.Хильчевский, который с большим энтузиазмом освоил новое дело. Ему активнейшим образом помогали сотрудники, прежде всего, Историко-документального департамента, а также других подразделений Министерства: О.Ю.Волкова, А.Н.Залеева, Н.В.Кочкин, Н.М.Морозова, П.В.Стегний, А.Л.Федотов и другие. Была организована рабочая группа, которая создала экспозицию Музея.

Сегодня он известен далеко за стенами МИД России. Его сотрудники ведут большую просветительскую, образовательную и научную работу. За 20 лет с экспозицией Центра ознакомилось большое количество посетителей в составе организованных групп из числа вновь принятых сотрудников МИД, слушателей Дипакадемии, студентов МГИМО, МГУ, учащихся колледжа МИД и других учебных заведений. Его частыми гостями бывают молодые дипломаты, члены дипломатического корпуса в Москве, иностранные делегации.

В Центре проводятся презентации и встречи с заслуженными работниками дипломатической службы. Там же снимается большое количество документальных фильмов о российской дипломатической службе.

Совместно с Залом боевой и трудовой славы и Учебно-просветительским музеем дипломатическо-курьерской связи Центр истории проводит большую патриотическую работу.

В 2015 г. Центр разделил с Музеем МВД второе место в конкурсе среди ведомственных музейных учреждений Москвы, пропустив вперёд только Музей космонавтики. В последние годы Центр входит в тройку лучших ведомственных музеев столицы.

В связи с 20-летием музея Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил поздравление коллективу Центра.

Помимо работы, утверждённой положениями, работа ещё ведётся добровольцами. Многие люди жертвуют свои связанные с историей дипломатической службы предметы, документы, которые находили на аукционах, в букинистических магазинах. Это действительно настоящая, подвижническая работа, которая ведётся с душой и от всего сердца. Поэтому ещё раз позвольте мне поздравить всех принимавших участие в создании Музея.

О проведении за рубежом историко-документальной выставки «Забвению не подлежит»

В настоящее время в ряде европейских государств под патронажем Российского исторического общества реализуется проект по проведению передвижной планшетной историко-документальной выставки «Забвению не подлежит», демонстрирующей преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны.

Эта выставка особенно востребована в нынешних условиях, когда предпринимаются попытки переписать историю, стереть из памяти современного поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма и подаривших жизнь народам не только целого ряда стран, но и континентов. Данный проект призван напомнить международной общественности, в первую очередь, молодёжной аудитории, о тех неисчислимых жертвах, которые принесли народы СССР во имя спасения мира от «коричневой чумы» ХХ века.

Выставка будет проведена в 22 европейских странах. Первые экспозиции уже организованы в российских домах науки и культуры в Берлине и Париже.

Продолжение следует...