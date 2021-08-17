Реплика российской делегации по пункту повестки дня «Разное» на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ по вопросу новой англо-американо-австралийской инициативы относительно возможного сооружения в Австралии подводных лодок с ядерными силовыми установками, Вена, 16 сентября 2021 года

Сообщение о том, что Австралия, США и Великобритания планируют осуществить крупный трехсторонний проект в чрезвычайно чувствительной сфере поступило только что. Оно требует самого тщательного осмысления и дополнительной информации. На данном этапе хотели бы высказать предварительные соображения.

Российская Федерация в значительной мере разделяет логику и направление мысли наших китайских коллег в отношении этого нового сюжета.

Можно уверенно сказать, что подобные чувствительные проекты требуют самого плотного и внимательного присмотра со стороны МАГАТЭ. Необходимо, чтобы при любых обстоятельствах здесь были тщательно соблюдены все основные уставные права и задачи МАГАТЭ, и обеспечено неукоснительное соблюдение Соглашения о гарантиях между Австралией и Агентством в связи с ДНЯО. Исключительно важно обеспечить необходимую транспарентность в этом вопросе, чтобы государства-члены Агентства имели полную картину происходящего.

Резервируем за собой право в последующем высказаться на эту тему более детально.

Благодарю Вас, г-жа Председатель.