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16.09.2119:32
О четырехсторонней встрече России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
16 сентября в Душанбе «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ состоялась четырехсторонняя встреча России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане. Российскую делегацию на встрече возглавил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.
Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране. По итогам встречи принято совместное заявление.