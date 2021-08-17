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16.09.2119:32

О четырехсторонней встрече России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе

1834-16-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 сентября в Душанбе «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ состоялась четырехсторонняя встреча России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане. Российскую делегацию на встрече возглавил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране. По итогам встречи принято совместное заявление.

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