О четырехсторонней встрече России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября в Душанбе «на полях» саммитов ШОС и ОДКБ состоялась четырехсторонняя встреча России, Китая, Пакистана и Ирана по ситуации в Афганистане. Российскую делегацию на встрече возглавил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Была проведена сверка подходов по вопросам содействия обеспечению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, а также подтверждена необходимость достижения национального примирения в этой стране. По итогам встречи принято совместное заявление.