Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ по тематике оказания материальной помощи семьям погибших россиян в результате теракта в небе над Синаем в 2015 году

Вопрос: Как обстоят дела с оказанием материальной помощи семьям погибших россиян в результате теракта в небе над Синаем в 2015 году?

Ответ: Как вы знаете, с 9 августа этого года восстановлено воздушное сообщение с египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. Полеты гражданской авиации из России в Египет были прекращены в 2015 году после теракта в небе над Синаем, в результате которого погибли пассажиры рейса авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Их возобновлению предшествовала интенсивная работа с Каиром в межведомственном формате, направленная на повышение безопасности в египетских аэропортах, а также решение других важных для нас проблем с целью урегулирования последствий этого трагического происшествия.

В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян. Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом «Рейс 9268». В результате предпринятых усилий Посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу. В настоящее время прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта. Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать.