О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября «на полях» заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречу с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Ш.М.Курейши, договоренность об организации которой была достигнута в ходе телефонного разговора Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Пакистана Имран-хана.

Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане. Достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе, в том числе в рамках расширенной «тройки» России, США, Китая и Пакистана, в целях обеспечения стабильности и безопасности как в Афганистане, так и в регионе в целом.

С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания многопланового двустороннего взаимодействия, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической областях.