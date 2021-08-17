Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Пакистана Ш.М.Курейши «на полях» СГГ ШОС, Душанбе, 16 сентября 2021 года

Неофициальный перевод с английского

Уважаемый коллега,

У нас был насыщенный день.

Хорошо, что нам удалось обменяться мнениями. Только что провели хорошую встречу с коллегами из Китая и Ирана. Считаю, что своевременно было провести переговоры в этом составе в дополнение к другим форматам, в первую очередь, с участием соседей Афганистана, обменяться мнениями о том, как мы можем помочь создать внешние условия для Афганистана, чтобы он двигался в направлении национального примирения и инклюзивности.

Высоко ценим наш регулярный и конфиденциальный диалог по этим и другим вопросам. Сегодня есть хорошая возможность «сверить часы» по нашим двусторонним отношениям – торговле, экономике, инвестициям, гуманитарному, военному и техническому сотрудничеству.