Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе четырехсторонней встречи с Министрами иностранных дел Китайской Народной Республики, Пакистана и представителями Министерства иностранных дел Ирана «на полях» СГГ ШОС, Душанбе, 16 сентября 2021 года

Неофициальный перевод с английского

Уважаемые коллеги,

Считаю важной сегодняшнюю возможность для министров иностранных дел наших стран встретиться «на полях» Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и обсудить положение дел в Афганистане. Тема актуальна для всех. Предлагается большое количество форматов разрешения ситуации.

Полагаем, что страны, непосредственно граничащие с Афганистаном способны влиять на положение дел в регионе, а также помочь афганскому народу преодолеть кризис, возникший в результате развязанной США и НАТО двадцатилетней войны. Действуя из лучших побуждений мы можем создать необходимые внешние условия для того, чтобы афганцы самостоятельно решали свою судьбу, не представляя собой угрозы для соседних стран (терроризм, наркотрафик и т.д.).

Надеюсь, наша встреча будет продуктивной.