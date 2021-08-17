О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Омана в Москве Ю.Аль-Заджали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Султаната Оман в Москве Юсефа Аль-Заджали по его просьбе.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-оманских отношений.

Затрагивалась также актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на положение в зоне Персидского залива, ситуацию в Йемене, Сирии и палестино-израильском урегулировании.