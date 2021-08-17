О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября в Душанбе «на полях» заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел КНР Ван И.

Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в этом году 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Обсуждены возможные меры по нормализации ситуации в практическом сотрудничестве между двумя странами в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространением пандемии новой коронавирусной инфекции, включая налаживание работы транспортных погранпереходов, поставок в Китай российской рыбопродукции, а также въезд в КНР российских студентов для продолжения обучения. Намечены пути дальнейшего укрепления взаимодействия и координации на международной арене.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись оценками текущего состояния и перспектив дальнейшего развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Они подчеркнули ключевое значение ШОС в региональной архитектуре безопасности, приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии. Констатирован растущий авторитет Организации в мировых делах. Министры отметили высокий уровень подготовки заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане. Россия и Китай намерены активно содействовать афганскому урегулированию путем создания условий для межафганского диалога и инклюзивного мирного процесса, в том числе по линии Контактной группы «ШОС – Афганистан». С.В.Лавров и Ван И выразили надежду на скорейшую нормализацию ситуации в данной стране.

Подчёркнуто значение координации действий между ШОС и ОДКБ в вопросах содействия урегулированию в Афганистане и вокруг него в интересах обеспечения стабильности в Центральной Азии и в близлежащем регионе.

Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.