Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И «на полях» сессии СКБ ШОС, Душанбе, 16 сентября 2021 года

Дорогой друг,

Рад приветствовать Вас и Вашу делегацию. Мы встречаемся регулярно. Приятно увидеться в очередной раз – в год двадцатилетия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. 28 июня с.г. наши лидеры приняли специальное заявление по этому поводу, в котором высоко оценили историческое значение Договора, особенно его роль в формировании современной модели двусторонних отношений.

В ходе того разговора Президент Российской Федерации В.В.Путин с удовольствием принял любезное приглашение Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 г. Рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме, а китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества.

У нас регулярные контакты на высшем уровне, министры иностранных дел, главы правительств регулярно встречаются. Работают пять межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами.

Сегодня сможем обсудить состояние двусторонних отношений, перспективы, задачи на ближайшее будущее. Важно обменяться мнениями по региональной проблематике. Афганистан у всех на слуху. Сегодняшнее и вчерашнее заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разработали специальные декларации на эту тему. Завтрашнее заседание глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также будет рассматривать Афганистан в качестве ключевого пункта повестки дня. «Сверка часов» между нами, особенно накануне сессии Генеральной Ассамблеи ООН, весьма своевременна.

Очень рад Вас видеть.