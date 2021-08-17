Обращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова к российским гражданам, проживающим и находящимся за рубежом

Уважаемые друзья,

Приближается 19 сентября – день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Всенародные выборы – это важнейшее событие в жизни современного демократического общества. Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России.

Министерство иностранных дел делает все необходимое для того, чтобы наши граждане, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии. Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности.

Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную Думу были честными, прозрачными и безопасными.

Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен.