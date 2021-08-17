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16.09.2113:25

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

1825-16-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

16 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на урегулирование региональных кризисов и конфликтов.

 

 

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