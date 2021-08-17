О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Ливанской Республики А.Абу Зейдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

16 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу Зейда.

В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ливане и соседней Сирии.

С российской стороны приветствовалось завершение процесса формирования нового правительства Ливана во главе с Премьер-министром Н.Микати. Выражалась надежда на скорейшее преодоление тяжелого социально-экономического кризиса в этой стране. Была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самим принимать решения по всем вопросам национальной повестки без внешнего вмешательства.

Обсуждался также ряд актуальных вопросов дальнейшего укрепления российско-ливанского взаимовыгодного многопланового сотрудничества.