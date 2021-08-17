О заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений российских граждан в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 сентября в МИД России состоялось восьмое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из страны.

Рассмотрено 12 обращений граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничного паспорта для выезда из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд были сняты с четырех заявителей по решению руководителей установивших их организаций.

По итогам рассмотрения семи обращений решения об установлении временных ограничений признаны обоснованными.

В одном случае принято решение о переносе рассмотрения обращения на одно из последующих заседаний Комиссии.

Очередное заседание Комиссии намечено на 27 октября 2021 г.