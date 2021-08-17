Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного Представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова по пункту повестки дня 6(с) сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО с Исламской Республикой Иран», 15 сентября 2021 года

Уважаемая г-жа Председатель,

Вновь выражаем признательность Гендиректору МАГАТЭ Р.Гросси за усилия по обеспечению диалога с Ираном в интересах устранения имеющихся раздражителей. С удовлетворением отмечаем готовность иранской стороны идти по пути плотного сотрудничества с Агентством по всему комплексу вопросов проверочной деятельности. Подтверждением этого стали договоренности Гендиректора МАГАТЭ в ходе поездки в Тегеран 11-12 сентября об очередной встрече с Вице-президентом, руководителем Организации по атомной энергии ИРИ М.Эслами в Вене «на полях» сессии Генконференции Агентства, а также о последующем визите Р.Гросси в Тегеран, который должен состояться уже в ближайшее время, для консультаций на высоком уровне.

Рассчитываем, что эта поездка будет организована как можно скорее, и все имеющиеся вопросы удастся устранить в рамках взаимоуважительного диалога в разумные сроки. Дальнейшее затягивание чревато крайне негативными последствиями.

Твердо исходим из того, что все обязательства, предусмотренные соглашениями о гарантиях, должны неукоснительно выполняться подписавшими их государствами, включая Иран. Подчеркиваем важность для Тегерана обеспечить требующееся взаимодействие и дать необходимые пояснения в интересах того, чтобы оперативно убрать проблемные темы с повестки дня Совета. Надеемся, что к нашему мнению прислушаются.

Хотели бы напомнить, что с самого начала мы указывали на то, что остающиеся к Ирану вопросы относительно обнаруженных частиц ядерного материала не заслуживают столь пристального внимания Совета в силу их исторического или, я бы даже сказал, доисторического характера и отсутствия рисков с точки зрения нераспространения в настоящем. Их политизация только мешает нормальной работе. Нам всем надо больше фокусироваться на текущих делах и задачах. Тем более что их предостаточно.

Призываем МАГАТЭ – это касается как Секретариата, так и государств-членов, снизить напряженность вокруг данных тем, не политизировать их и содействовать спокойному техническому взаимодействию с иранской стороной. Проблемные моменты должны быть урегулированы строго в рамках Соглашения о гарантиях. Отмечаем контрпродуктивность каких-либо политических спекуляций и давления извне, которые лишь заведут дело в тупик. В данном случае важно придерживаться принципа «разумной достаточности» и найти такой выход, который позволит исключить любые распространенческие риски, обеспечить надлежащее осуществление гарантий и подвести черту под оставшимися вопросами. Выражаем надежду, что именно в таком прагматичном ключе Секретариат и Иран будут выстраивать дальнейшую работу.

Обращаем внимание на то, что в докладе Гендиректора МАГАТЭ от 2015 г. об окончательном урегулировании вопросов, связанных с предполагаемой военно-ядерной деятельностью в ИРИ было зафиксировано, что никакой незаявленной ядерной деятельности после 2009 г. Тегеран не осуществлял, и Совет управляющих Агентства согласился с этими выводами. Данное заключение пересмотру не подлежит, равно как и резолюция Совета управляющих от 15 декабря 2015 г.

Благодарю Вас, г-жа Председатель.