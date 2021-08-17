Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с последними событиями на Корейском полуострове

Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует. В данном контексте призываем всех партнеров проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога в русле достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств. Продолжим настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования, а также положений разработанного Россией и Китаем в 2019 г. «плана действий» по комплексному решению проблем Корейского полуострова.