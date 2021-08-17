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15.09.2118:32

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии И.Ахмед

1820-15-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял сирийскую делегацию во главе с председателем исполнительного комитета Совета демократической Сирии (СДС) Ильхам Ахмед.

В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Сирии с акцентом на положение на северо-востоке страны. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку скорейшего урегулирования всех проблем, препятствующих восстановлению в полном объеме суверенитета и территориальной целостности САР, с опорой на положения Резолюции 2254 СБ ООН.

В этом контексте была подчеркнута важность активного продолжения диалога СДС с Дамаском с целью достижения соответствующих договоренностей, отвечающих законным чаяниям всех граждан САР и учитывающих региональные особенности и этнокультурный плюрализм сирийского общества.

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