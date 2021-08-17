О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с назначенным Послом Бразилии в России Р. де Лимой Баэной Соаресом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 сентября назначенный Посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации Р. де Лима Баэна Соарес вручил копии верительных грамот заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкову.

В ходе беседы стороны подтвердили настрой на укрепление всего комплекса двустороннего стратегического партнерства – продвижение политического диалога, диверсификацию и расширение сотрудничества в материальной сфере. Выражена заинтересованность в углублении взаимодействия на ключевых многосторонних площадках.