Об итогах совместного заседания СМИД, СМО и КССБ ОДКБ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 сентября в Душанбе в преддверии сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность государств-членов Организации. Обсуждались меры возможного совместного реагирования на потенциальные угрозы, исходящие из Афганистана.

Рассмотрены вопросы совершенствования внешнеполитической координации, военного сотрудничества, совместного противодействия международному терроризму и другим вызовам и угрозам.

В соответствии с решением Комитета секретарей советов безопасности в рамках ОДКБ будет сформирован Координационный совет уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.

Утвержден ряд решений, направленных на совершенствование системы совместной подготовки военных кадров.

Приняты совместные заявления министров иностранных дел ОДКБ, в том числе по российской инициативе – «О положении в Афганистане», «О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения», «О коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Одобрены проекты документов, планируемые к подписанию в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.