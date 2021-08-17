Выступление Управляющего от Российской Федерации, Постоянного Представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.Ульянова по пункту 5 повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Проверка и мониторинг в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН», 14 сентября 2021 года

Уважаемая г-жа Председатель,

Признательны Гендиректору МАГАТЭ Р.Гросси и Департаменту гарантий за подготовку очередного доклада относительно проверки и мониторинга в Иране в свете резолюции СБ ООН 2231.

Приветствуем оперативные усилия Гендиректора по выправлению ситуации вокруг иранской ядерной программы в тот самый момент, когда она грозила перерасти в серьезный кризис с явными негативными последствиями. Готовность руководителя Агентства Р.Гросси в рамках своего мандата лично предпринять шаги по предотвращению и разрядке напряженности уже не в первый раз приносит позитивные результаты. Мы весьма признательны Гендиректору за эти эффективные усилия.

Отмечаем конструктивный настрой иранской стороны, которая пригласила Гендиректора в Тегеран и обеспечила результативность этой поездки, причем в условиях, когда новое правительство еще только утверждено и, очевидно, лишь погружается в решение насущных проблем страны.

Хотели бы акцентировать, что встреча Гендиректора с новым Вице-президентом, руководителем Организации по атомной энергии Ирана М.Эслами оказала своевременное стабилизирующее воздействие и принесла конкретную практическую отдачу. Это должно быть оценено всеми членами Совета. Главное – устранены возникшие в последнее время сбои в поддержании связи между Агентством и Ираном, налажен диалог с новой администрацией ИРИ, подтвержден твердый настрой на его продолжение.

Призываем Секретариат МАГАТЭ и Иран придать этому взаимодействию устойчивый характер в интересах своевременного урегулирования возникающих проблем и решения сохраняющихся сложных вопросов в контексте применения гарантий.

Приветствуем договоренности руководства МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана относительно проведения в самое ближайшее время обслуживания камер видеонаблюдения, установленных на важных ядерных объектах ИРИ. Это позволит сохранить полноценную картину происходящего на данных площадках, что имеет важное значение не только в контексте эффективности проверок МАГАТЭ, но и в интересах будущего восстановления СВПД.

Поездка Гендиректора является наглядным свидетельством того, что с помощью диалога и дипломатии можно решать самые сложные проблемы. Альтернатива этому намного хуже и опаснее. Поэтому Россия неизменно поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми без исключения ее сторонами. Восстановление СВПД отвечает интересам всего международного сообщества и позволит привести иранские усилия в ядерной области, включая уровень обогащения урана, его запасы, количество центрифуг, в соответствие с параметрами ядерной сделки, а также вернуть плотный контроль за такой деятельностью со стороны Агентства. В этом контексте важное значение будет иметь оперативное возобновление применения Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях, Модифицированного кода 3.1, а также других добровольных мер транспарентности. Все это вполне возможно, и нам надо это реализовать.

Вновь подчеркиваем решимость России продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран-участниц СВПД, включая Иран, а также представителей США. Важную роль в этом играет готовность Тегерана как можно скорее вернуться за стол переговоров. Вчера мы слышали обнадеживающие заявления официального представителя МИД Ирана на этот счет. Когда переговоры возобновятся, исходим из того, что дальнейшую работу необходимо выстраивать на основе результатов предыдущих раундов.

Необходимо также устранить первопричины текущей ситуации вокруг ядерной сделки, связанные с выходом из нее предыдущей администрации США и предпринятой ей политикой «максимального давления», которая пока, к сожалению, остается в силе. Кратчайший путь к реанимированию СВПД лежит через встречное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам по ядерной сделке и резолюции СБ ООН 2231 без довесков и изъятий.

Благодарю Вас, г-жа Председатель.