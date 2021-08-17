О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с назначенным Послом Австрии в Москве В.Альмхофером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

15 сентября первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Австрийской Республики в Российской Федерации В.Альмхофера, который вручил копии своих верительных грамот.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития российско-австрийских связей в различных областях. Констатирован конструктивный характер политического диалога и интенсивный график ближайших отраслевых и иных контактов.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, включая отношения по линии Россия-ЕС и взаимодействие в рамках ОБСЕ.