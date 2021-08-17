Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ, Душанбе, 15 сентября 2021 года

Вопрос: Прибалтийские страны и Польша остро отреагировали на учения «Запад-2021» и призвали ЕС и НАТО занять единую позицию неприятия этих манёвров. Но мы помним, что сами страны НАТО совсем недавно провели крупномасштабные учения, кто-то даже говорит беспрецедентные по своим масштабам, у западных границ Белоруссии и России. В этих учениях Россия совершенно неприкрыто по сценарию отрабатывалась как агрессор. Кто на самом деле является страной, создающей угрозу и ненужные очаги напряжения?

Также страны Прибалтики и Польша обвинили Беларусь во введении «гибридной войны». Якобы они говорят, что Минск использует проблему мигрантов в этих целях. Как можете такой выпад оценить?

С.В.Лавров: Что касается военных учений, проводящихся вооруженными силами Союзного государства России и Белоруссии, с одной стороны, и НАТО с другой стороны, то здесь картина предельно ясна.

В своё время в документе, который называется «Основополагающий акт между Россией и НАТО», был зафиксирован уровень вооружённых сил. Там было сказано, что в мирное время никакого развёртывания существенных боевых сил на территории новых членов НАТО на постоянной основе осуществляться не может. Этот принцип был давно нарушен в двух направлениях. Первое – Запад категорически отказывался договариваться о том, что же такое существенные боевые силы. По нашей оценке, это бригада с соответствующими вооружениями. Трудно оспорить характеристику бригады, как существенного боевого подразделения. Второй хитрый ход, который Запад предпринял, – они на ротационной основе обеспечили постоянное присутствие в Прибалтике: канадцы, немцы, англичане ротируются на постоянной основе по несколько месяцев, затем друг друга сменяют. На деле получается прямое нарушение основополагающего акта. В результате военная инфраструктура и активность НАТО давно выдвинулась на территорию новых членов вплотную к границам Союзного государства Белоруссии и Российской Федерации.

Мы проводим учения на территории наших стран, а на территориях новых членов НАТО тренируются и осуществляются «легенды», которые прямо направлены на развязывание агрессивных действий в отношении Российской Федерации. Это делают в том числе государствами из-за океана. Мы находимся на своей территории. Западные наши коллеги грубо нарушили тот баланс, который сложился на момент подписания соглашения Россия – НАТО (это был 1997 год). Сейчас пытаются нас убедить вернуться к обновлению Венского документа о транспарентности военной деятельности, чтобы сделать его ещё более интрузивным. Но Венский документ был заключен (мы его выполняем в той редакции, которая была в 2011) на момент определенного соотношения сил между Российской Федерацией и НАТО на европейском континенте. Те процедуры, которые в этом документе предусмотрены, соответствовали тому балансу сил.

Запад сейчас пытается ужесточить инспекции. Мы на это идти не хотим, потому что Запад резко изменил этот баланс. На земле ситуация сейчас совсем другая. Если они хотят совершенствовать Венский документ, то давайте вернёмся на позиции, которые обе стороны занимали в конце 90-х годов, тогда можно будет более транспарентно обеспечивать доверие друг к другу.

Запад отвергает наши аргументы, считает, что имеет право делать то, что он хочет делать в нарушении всего и вся. Пару лет назад наш Генеральный штаб официально предложил натовцам целую серию мер доверия, одна из которых, – договориться о том, чтобы отодвинуть учения и на нашей стороне и на стороне Североатлантического альянса на определенную дистанцию от линии соприкосновения. Последовал категорический отказ. Равно как и нежелание договориться о той дистанции, которую не должны уменьшать боевые самолёты, корабли России и Североатлантического альянса. У нас нет недостатка доброй воли, но два года подобного рода предложения «мурыжатся» в Североатлантическом альянсе. Они наотрез отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве «наказания» после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но профессионально, а не на эмоциональных, полуистеричных тонах.

Знаем, откуда появились мигранты – из Афганистана, Ирака – всех тех стран, которые были «разбудоражены» нашими западными коллегами. Сейчас они как раз возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны «гибридной войной» и различными прочими терминами.

Если Запад так переживает по поводу нелегальной миграции, то ему нужно успокоиться. Напомню, что впервые так остро тема нелегальной миграции встала после того, как НАТО разбомбила Ливию, разрушила ливийскую государственность. Ливия превратилась в «черную дыру» из страны, которая была одной из самых стабильных и благополучных в социальном плане. Сквозь эту неё на юг, в Африку южнее Сахары потекли потоки террористов, контрабанды оружия, наркотики. До сих пор отделения «Аль-Каиды» и прочих террористических группировок, забравшихся в Сахаро-Сахельский район через Ливию, орудуют там и наводят ужас на население.

А на север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты. Когда Евросоюз понял, что это бремя для него слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить ответственность за судьбу этих мигрантов. Но мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что не только не было поддержано нами, а было осуждено. Запад должен понимать: если он будет продолжать авантюры типа иракской, ливийской, а также другие действия, которые после двадцати лет пребывания НАТО в Афганистане не привели ни к чему хорошему, никак не успокоили эту ситуацию, то люди будут бежать из тех мест, которые Запад хотел «осчастливить» своей «демократической миссией».

Государственный секретарь США Э.Блинкен, опять оправдывал то, что произошло в Афганистане. Он заявил, что афганцы не в состоянии эффективно противостоять угрозам, их вооруженные силы не могут этого делать, их правительство не имеет воли для того, чтобы этим заняться. Это говорит о том, что двадцать лет США готовили именно такие вооруженные силы и такое правительство, которые не знают, как им выполнять свои обязанности.

Вопрос: Афганистан имеет статус наблюдателя в ШОС. Но на саммит от этой страны никто не приехал. Их не пригласили? Или новые власти не прислали своего представителя?

Недавно Вы сказали, что признание Россией новых властей Афганистана зависит от того, насколько они будут выполнять свои обещания. О каких обещаниях идет речь? Как Вы считаете, они стараются их выполнять?

С.В.Лавров: Афганистан является наблюдателем в ШОС. Наблюдатели всегда приглашаются на саммиты ШОС. Так было и в этот раз. Бывший Президент Афганистана А.Гани своевременно получил приглашение на мероприятие, которое состоится завтра в Душанбе. Когда А.Гани бежал из страны, решив оставить свой пост, как он объяснил, «чтобы избежать кровопролития», ситуация в Афганистане изменилась. Талибы пока официально не признаны ни одной страной. Все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий. Но с официальным признанием пока еще никто не торопится.

Мы не навязываем талибам никакие условия. Они сами провозгласили свои цели, в том числе приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, наркотрафиком. Заверили всех остальных, что сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран, что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние государства, и они будут формировать инклюзивное правительство, отражающее всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса.

Как и подавляющее большинство стран мира, мы приветствовали такой подход. Сейчас наблюдаем, как он будет воплощаться в жизнь. Ещё слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы. На данном этапе поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, в т.ч. касающимся снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей.

Вопрос: Газопровод «Северный поток – 2» достроен, документы переданы регулятору. Сейчас немецкая сторона занимается проверками. Могут ли на этом этапе страны, недовольные газопроводом, помешать проекту? Вы видите такие попытки? Или помешать ему невозможно уже совершенно точно?

С.В.Лавров: Уже много сказано про этот газопровод. Столько критики выдвинуто в его адрес абсолютно непонятно, почему. Причём она в основном «изливается» из США, которые заявляют, что газопровод «Северный поток – 2» будет подрывать энергетическую безопасность Европы, хотя европейские компании, прежде всего немецкие, активно участвуют в этом проекте, и немецкое Правительство не раз подтверждало свою приверженность ему.

Наши украинские «друзья» постоянно пытаются эту тему вывести на уровень истерики. Это у них привычка, правило что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Они считают, что нужно остановить «Северный поток – 2». Если не получится, то им должны дать деньги в качестве компенсации. Предлагают положить на бумагу, что если русские что-то «сделают» с «Северным потоком – 2», когда он будет функционировать, то надо им чем-то ответить. Просят пустить их в НАТО, в Евросоюз. Говорят, что они давно готовы. Дескать не надо придумывать политических отговорок. Клянчат и клянчат. Страна, наверное, должна иметь чувство собственного достоинства. Украинский народ с богатой историей заслуживает того, чтобы он был созидателем, а не просителем с постоянно «вытянутой рукой».

Работы по «Северному потоку – 2» завершены. Идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. По немецкому законодательству этот процесс небыстрый – 4 месяца. Начало обозначается на 2022 г. Не сомневаюсь, что продолжатся попытки нападать на этот газопровод. Наиболее рьяно против него выступает агрессивное меньшинство – Прибалтика, Польша (по понятным причинам) и ещё несколько стран Евросоюза, руководствующихся своими антироссийскими мотивами. Лишний раз я убедился, что всю политику Евросоюза пытаются подстроить под взгляды, вкусы и манеры этого русофобского меньшинства. Недавно глава внешнеполитической службы Евросоюза Ж.Боррель выступал с речью и заявил, что Евросоюзу необходимо говорить с Россией одним голосом, что Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами, и что Евросоюзу надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом. Это совершенно поразительная логика, потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала: саммиты, встречи глав правительств, почти двадцать секторальных диалогов, четыре дорожные карты по формированию четырёх общих пространств, безвизовый диалог и многое другое. Всё развалено Евросоюзом.

В ситуации, когда ЕС не хочет ничего из этого восстанавливать, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то из них изменит свои «вкусы». Будем общаться с теми, кто к этому готов. Если следовать этой логике, если её проанализировать (никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз) – это может быть намёк на то, что в Брюсселе кое-кто хочет навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к «Северному потоку – 2» всем остальным. Посмотрим.

Вопрос: Недавно в МИД России был вызван Посол США в Москве Дж.Салливан. Ему были предъявлены доказательства вмешательства США в наши выборы. Какие конкретно факты были предъявлены? Последовала ли реакция по дипломатическим каналам? Прекратилось ли такое вмешательство?

С.В.Лавров: Не буду подробно рассказывать об этих фактах. Они касались отказа ряда западных интернет-платформ убирать запрещённый контент. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он обещал проверить эту информацию, хотя и сказал, что у них нет никаких сведений, что кто-то нарушает российское законодательство. Но данные мы ему передали. Они достаточно серьёзные. Ждём ответа от наших американских коллег, почему такое происходит. Американцы на каком-то этапе заявляли, что интернет-компании и ресурсы независимы, не подчиняются государству. Но они должны подчиняться законам Российской Федерации. У нас есть основания полагать, что американское государство не совсем беспомощно в этом конкретном вопросе.