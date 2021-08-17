Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам международного форума «ИнтерВолга-2021», 15 сентября 2021 года

Уважаемый Игорь Анатольевич (Комаров),

Уважаемый Глеб Сергеевич (Никитин),

Уважаемые коллеги, друзья,

Рад возможности обратиться к участникам международного форума «ИнтерВолга-2021», который на этот раз проходит в год 800-летия столицы Приволжья.

За прошедшие десятилетия Нижегородской области удалось добиться впечатляющих успехов в деле развития сотрудничества с иностранными партнерами по самым различным направлениям – от торгово-экономических обменов и промышленной кооперации до налаживания совместных проектов в сфере образования и культуры. Особенно динамично продвигаются контакты со странами ЕАЭС, СНГ, Китаем, Индией, Малайзией, Японией, арабскими государствами. Установлены побратимские связи с почти двумя десятками зарубежных городов.

Свой вклад в общие усилия вносит и ваш форум, который начинает утверждаться в качестве полезной, востребованной площадки для обсуждения насущных вопросов международного взаимодействия. Залог успеха – активное участие в его работе представителей федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, научных, экспертных, общественных кругов.

С удовлетворением констатирую, что темы, вынесенные на обсуждение участников нынешней встречи, носят весьма актуальный характер. Вам предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов – от развития внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации до укрепления межвузовского сотрудничества. Особо отмечу запланированную презентацию проекта «Школа юных дипломатов Нижегородской области».

Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность зарубежным партнерам за их участие в работе форума. Считаю его весьма своевременным вкладом в поддержание атмосферы дружбы и доверия в отношениях наших стран и народов.

Убежден, что Конференция станет крупным научно-практическим событием, будет способствовать дальнейшему упрочению международных связей Нижегородской области.

Желаю участникам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего.