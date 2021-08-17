Новости

14.09.2120:08

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером

1813-14-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

14 сентября в Женеве состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером.

В ходе встречи продолжено подробное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также других регионах. В этом контексте рассмотрены практические аспекты укрепления взаимодействия России и МККК.

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность