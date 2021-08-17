О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 сентября в Женеве состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) П.Маурером.

В ходе встречи продолжено подробное обсуждение текущей гуманитарной повестки в Афганистане, Сирии, Нагорном Карабахе, а также других регионах. В этом контексте рассмотрены практические аспекты укрепления взаимодействия России и МККК.